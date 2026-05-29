Se conoció un audio que envió Agostina Vega a sus amigas antes de su desaparición

Un nuevo audio enviado por Agostina Vega, la adolescente de 14 años que desapareció el pasado sábado en Córdoba, se dio a conocer este viernes. En el mensaje de voz, la joven le dice a sus amigas que tiene que ir a encontrarse con el “novio de su mamá” para hacerle una sorpresa a su madre, Melisa Heredia.

La grabación fue dada a conocer por el medio local Cadena3, que la publicó en su portal. “No sé, porque tengo que ir con mi... con el novio de mi mamá para hacerle una sorpresa a mi mamá. Me tengo que escapar”, comentó Agostina.

La adolescente desapareció el pasado sábado a las 22.30, cuando se subió a un remis que la llevó desde su casa en General Mosconi hasta el barrio Cofico, donde la esperaba Claudio Barrelier de 33 años, expareja de su madre y único detenido de la causa por el momento.

Una grabación de una cámara de seguridad mostró a una joven ingresando al domicilio en Del Campillo y Fragueiro, que sería Agostina. En paralelo, el detenido habría asegurado que la niña en la filmación no sería Agostina, sino su hija de 11 años. Incluso el defensor de Barrelier insistió en que la joven no ingresó al hogar, sino que le pidió que la llevara a un lugar y el hombre se negó. Sin embargo, la familia de la adolescente desaparecida insiste en que es ella.

El momento en que Agostina ingresó a la casa del único detenido por su desaparición

Desde ese momento, se desconoce el destino de la joven, que es intensamente buscada por las autoridades policiales y judiciales.

Diversas pistas catapultaron la investigación hacia nuevos rastrillajes en las últimas horas. El principal indicio apareció durante el mediodía, cuando los investigadores detectaron, a través de un domo policial, que Barrelier había estado en un terreno descampado en el barrio Ampliación Ferreyra. Se trata de un territorio de 240 hectáreas, que tiene por lo menos tres lagunas y pozos de entre 14 y 10 metros de profundidad.

Allí ingresó, permaneció durante varios minutos y luego se fue en un auto Ford Ka negro, que sería propiedad de una amiga del detenido. Las antenas detectaron que el celular de Barrelier estuvo en la zona en la misma hora que las grabaciones registraron al hombre en el descampado.

Tras ello, el rastrillaje se intensificó con la presencia de efectivos policiales, Bomberos, personal de Duar, perros entrenados para el rastreo y drones. Durante la noche se sumaron helicópteros para permitir que la búsqueda siga en la oscuridad.

El ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, sostuvo a la prensa que el fiscal Raúl Garzón estableció un “triángulo” en el territorio, que consideró “podría haber sido un lugar donde ingresó el imputado y descartó algo relacionado a la causa”.

En paralelo, se realizó un nuevo allanamiento en la casa de Barrelier en Cofico y tres mujeres -dos mayores y una menor de edad- que serían familiares del detenido fueron llevadas nuevamente a Tribunales como testigos. La investigación avanza con diversos allanamientos en diferentes domicilios y también con el rastrillaje en el descampado.

Más temprano, el fiscal había hablado con los medios y señalado que buscan a Agostina “con vida y sin vida”. “Esas son las dos hipótesis”, expresó. Durante la noche del viernes, Barrelier fue llamado para dar su segunda declaración indagatoria.