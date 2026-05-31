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FOLATELLI, Roberto

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

FOLATELLI, Roberto, falleció el 29-5-2026. - La Unión Vecinal De San Isidro Chico participa con pesar su fallecimiento y acompaña a sus familiares en este momento.

FOLATELLI, Roberto, q.e.p.d. - Mario Lezana lamenta su partida y acompaña a Mariana y sus hijos en este triste momento.

FOLATELLI, Roberto, q.e.p.d. - M. Luján Gimenez Uriburu, hijos y nietos lo despedimos con mucho cariño.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

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