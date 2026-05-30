Horóscopo: cómo será tu semana del 31 de mayo al 6 de junio de 2026

Aries

21/3 al 20/4

AMOR: Lo que vale es la estabilidad, la ternura por sobre la pasión. Protector, pero abierto a tener un nuevo rol en sus vínculos.

DINERO: Sumamente ordenado, así como algo temeroso frente a los riesgos. Sabrá cuidar bien a su equipo de confianza.

CLAVE DE LA SEMANA: Una base firme le da estructura para metas ambiciosas.

Tauro

21/4 al 21/5

AMOR: Sellará amorosamente cualquier fisura en el vínculo. Tiende a ser posesivo, pero si su pareja pide más espacio… se lo dará.

DINERO: Diez puntos en comunicación, comercio y adquisición de herramientas para su uso profesional.

CLAVE DE LA SEMANA: Copie modelos innovadores que puedan mejorar su economía.

Géminis

22/5 al 21/6

AMOR: Gran semana para la pareja. Usted acompaña, abierto a las necesidades, reclamos y deseos de los demás. Dará un buen consejo.

DINERO: Haga foco en la administración del dinero. Transforma una idea arriesgada en un plan concreto y bien organizado.

CLAVE DE LA SEMANA: A veces un lindo regalo es todo un gesto de amor.

Cáncer

22/6 al 22/7

AMOR: Con Venus en su ascendente, toma la iniciativa y recupera el deseo. La fuerza de su cariño arrasa con los miedos de los demás.

DINERO: Máximo protagonismo. Si es líder de grupo, hará que todos trabajen motivados y muy a gusto. Ganancias.

CLAVE DE LA SEMANA: Ordene su agenda antes de aceptar un nuevo encargo.

Leo

23/7 al 23/8

AMOR: Es un buen momento para dejar el ego de lado y reconocer sus propios límites. Posible reconciliación y un perdón que lo hace feliz.

DINERO: Cierre de ciclos. También es tiempo de revisar su historia laboral antes de diseñar un plan a futuro.

CLAVE DE LA SEMANA: No postergue ese trámite burocrático que tanto lo fastidia.

Virgo

24/8 al 23/9

AMOR: Evite refugiarse en vínculos conocidos; es tiempo de abrir la puerta de su casa y su corazón a lo desconocido. Renovarse es vivir.

DINERO: Tendrá más éxito si apuesta por una asociación estratégica o un proyecto colectivo. En equipo.

CLAVE DE LA SEMANA: Súmese a instituciones o redes que promuevan el talento.

Libra

24/9 al 23/10

AMOR: No a las relaciones superficiales, sí al verdadero compromiso. Por mucha gente que lo rodee, lo importante es en quién confiar.

DINERO: Momento cumbre en su profesión, de reconocimiento social y a la vez de proponerse nuevas metas.

CLAVE DE LA SEMANA: Haga valer su autoridad sin pedir disculpas por eso.

Escorpio

24/10 al 23/11

AMOR: Temperamental y a la vez arriesgado, no se conformará con una relación tibia, con una entrega a medias. Con ganas de experimentar.

DINERO: Ideal para capacitarse, contactar con el exterior o trazar nuevas estrategias financieras. Funcionarán.

CLAVE DE LA SEMANA: Hágase cargo de sus promesas de amor.

Sagitario

24/11 al 22/12

AMOR: El encuentro es muy intenso, con flechazos fulminantes. Se da permiso para un nivel de intimidad que en general le cuesta.

DINERO: Ciclo ideal para gestionar deudas, herencias o inversiones, así como para poner orden en recursos compartidos.

CLAVE DE LA SEMANA: Tiene que tener más en claro sus objetivos. Lucidez.

Capricornio

23/12 al 20/01

AMOR: Atrás quedaron los enfrentamientos familiares. Es una etapa de unión y armonía. Al no sentirse presionado… se entregará.

DINERO: Buenos aspectos astrales para la firma de contratos y las sociedades en general. Eficiencia.

CLAVE DE LA SEMANA: Establezca pautas laborales claras y justas.

Acuario

21/1 al 19/2

AMOR: Se pondrá algo obsesivo en su búsqueda de perfección, algo que pondrá en riesgo sus relaciones. Fluya lo más libremente posible.

DINERO: Eficiente, organizado y detallista, mostrará un alto desempeño en sus tareas cotidianas.

CLAVE DE LA SEMANA: Haga alguna actividad que ayude a romper con la monotonía.

Piscis

20/2 al 20/3

AMOR: Estará muy cariñoso, pero a la vez notablemente práctico en asuntos domésticos. Un familiar recurre a su intuición y acierta.

DINERO: Mercurio favorece emprendimientos independientes y toda actividad en la que pueda poner su sello personal.

CLAVE DE LA SEMANA: No al chisme. Genere un buen ambiente de trabajo.