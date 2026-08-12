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FONTANA, María Higinia,
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
FONTANA, María Higinia, q.e.p.d. - Andrea y Carlos Moneta y sus hijos despiden a la querida Marita con profunda tristeza y ruegan una oración en su memoria.
Aviso publicado en la edición impresa
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