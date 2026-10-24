SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ FONTBONA, María Dolores. - Con inmenso cariño despedimos a nuestra querida amiga, compañera de tantos años de amistad desde los tiempos del Victoria College de nuestros hijos. Recordaremos siempre su calidez, su calidad humana y su destacada trayectoria como jueza nacional en lo Criminal y Correccional de Instrucción N.º 45 de la Ciudad de Buenos Aires, 1984-2018. Tus amigas del grupo de mamás del Victoria College.

Avisos fúnebres

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