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FRANCAVILLA, Elena
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ FRANCAVILLA, Elena, falleció el 14 de octubre de 2026. - La Asociación de Amigos del Cementerio de la Recoleta, ADACRE, su comisión directiva y sus socios participan con profundo pesar el fallecimiento de Elena Francavilla y acompañan con afecto al apreciado Dr. Carlos Francavilla, y a toda su familia en este momento de dolor.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
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