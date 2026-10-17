SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ FRANCAVILLA, Elena, falleció el 14 de octubre de 2026. - La Asociación de Amigos del Cementerio de la Recoleta, ADACRE, su comisión directiva y sus socios participan con profundo pesar el fallecimiento de Elena Francavilla y acompañan con afecto al apreciado Dr. Carlos Francavilla, y a toda su familia en este momento de dolor.

Avisos fúnebres

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