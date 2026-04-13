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FRANCHIGNONI, Silvia Nora,

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

FRANCHIGNONI, Silvia Nora, q.e.p.d. - La familia Franchignoni participa con profundo pesar el fallecimiento de Silvia Nora Franchignoni, mujer de valores íntegros, profesional destacada del derecho y de admirable fortaleza. Su madre, hijo, hermanos, sobrinos y familia política, elevan una oración en su memoria junto a aquellos que la acompañaron y conocieron en vida.

Avisos fúnebres
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