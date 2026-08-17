SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

FRIAS, Juan. - Despedimos a Juan recordando con profundo agradecimiento haber tenido el privilegio de conocer a un hombre único, generoso e inteligente. Un abrazo enorme a su hija Florencia, Fernando, Tomás, Nico, Sol y Tobías. Gloria Kalpakian y sus hijos Camila, Franco, Titi y Sofi.

FRIAS, Juan. - Despido a un gran amigo, de esos que nos acompañan con su respeto, su ejemplo, sus enseñanzas y una personalidad única. Ruego que su luz ilumine a su hija Florencia y a toda su amorosa familia en este momento de profundo dolor. Alicia Kalpakian (a.).

FRIAS, Juan. - Claudia Ruzzi de Hernández, junto a mis hijos Fernando Hernández y Úrsula Claudia Caranci, despedimos con profunda tristeza a nuestro gran amigo Juan, rogando oraciones en su memoria. Una gran persona, ejemplo de caballerosidad, generosidad y trabajador incansable. Lo recordaremos siempre con mucho cariño.

Avisos fúnebres

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