FRIAS, Juan
- 1 minuto de lectura'
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
FRIAS, Juan. - Despedimos a Juan recordando con profundo agradecimiento haber tenido el privilegio de conocer a un hombre único, generoso e inteligente. Un abrazo enorme a su hija Florencia, Fernando, Tomás, Nico, Sol y Tobías. Gloria Kalpakian y sus hijos Camila, Franco, Titi y Sofi.
FRIAS, Juan. - Despido a un gran amigo, de esos que nos acompañan con su respeto, su ejemplo, sus enseñanzas y una personalidad única. Ruego que su luz ilumine a su hija Florencia y a toda su amorosa familia en este momento de profundo dolor. Alicia Kalpakian (a.).
FRIAS, Juan. - Claudia Ruzzi de Hernández, junto a mis hijos Fernando Hernández y Úrsula Claudia Caranci, despedimos con profunda tristeza a nuestro gran amigo Juan, rogando oraciones en su memoria. Una gran persona, ejemplo de caballerosidad, generosidad y trabajador incansable. Lo recordaremos siempre con mucho cariño.
Aviso publicado en la edición impresa
- 1
- 2
Tiene uno de los coeficientes intelectuales más altos de Hollywood, ganó un Óscar, estudió en Harvard y será mamá a los 45 años
- 3
Cuánto cuesta una casa prefabricada de 2 dormitorios, 1 baño y cocina en Argentina en agosto 2026
- 4
Murió a los 36 años la actriz Hayden Panettiere, estrella de las series “Héroes” y “Nashville”