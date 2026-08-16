LA NACION

FRIAS, Juan Tomás

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

FRIAS, Juan Tomás, q.e.p.d. - Clara Balza de Balestra y sus hijos Delfina B. de Haydn- Slater y Juan Pablo Balestra participan con profundo dolor su fallecimiento y rezan por su eterno descanso.

FRIAS, Juan Tomás, q.e.p.d. - Delfina Balestra de Haydn-Slater y Philip Haydn-Slater (ausentes) participan con pesar su partida y lo recordarán siempre con cariño y agradecimiento. Abrazamos con mucho amor a nuestra querida prima Flor y su familia.

FRIAS, Juan Tomás, q.e.p.d. - Enrique Waterhouse despide a su socio y amigo de toda la vida y acompaña a su hija, nietos y bisnieto con todo afecto.

FRIAS, Juan Tomás, q.e.p.d. - Enrique y María Waterhouse y sus hijos, Enrique, Patricio, Miguel y María acompañan a Florencia con mucho amor.

FRÍAS, Juan Tomás, q.e.p.d. - Marcelo Siccardi (a.) y familia despiden a Juan con mucho cariño y acompañan a Flor, Fer y los chicos en este triste momento.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

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