FRIAS, Juan Tomás
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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ FRIAS, Juan Tomás, Dr. - Marinés y Julio Ibarreche, Pepita y Roberto Norman despiden con mucho dolor a su querido amigo.
✝ FRIAS, Juan Tomás. - La Familia Montemitoli despide a una gran persona y a un gran amigo. Nuestras condolencias a toda su familia, y que en paz descanse.
✝ FRIAS, Juan Tomás. - Pilar y Héctor Sluga despiden con profundo dolor a su querido amigo Juan y acompañan a Florencia, Fernando y los chicos en este triste momento. Te vamos a extrañar mucho, ya que fuiste un ejemplo de vida para todos nosotros. ¡Hasta pronto!
✝ FRIAS, Juan Tomás. - Con mucha tristeza te despido. Elevo oraciones a Dios nuestro Señor por tu eterno descanso. Patricia Norman.
✝ FRIAS, Juan Tomás, q.e.p.d. - Beatriz Monasterio de Scalella y sus hijos, Luis y Flavia, Jorge y Gloria y Beatriz y Pepe acompañan a Florencia y Fernando, hijos y nietos y ruegan una oración en su memoria.
✝ FRIAS, Juan Tomás, q.e.p.d. - Fernando José Robles despide con tristeza a su amigo Juan y acompaña a Flor, Fer y los chicos con mucho cariño.
FRÍAS, Juan Tomás, q.e.p.d. - El consorcio de propietarios Guido 2660 despide a Juan con mucha tristeza y acompaña a su familia en este difícil momento.
Aviso publicado en la edición impresa
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