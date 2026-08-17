Murió a los 36 años la actriz Hayden Panettiere, estrella de las series “Héroes” y “Nashville”

LOS ÁNGELES.- La actriz estadounidense Hayden Panettiere murió este domingo a los 36 años según confirmó su representante. La mujer tenía una hija de 12 años y la causa de su deceso aún no trascendió. “Es con profunda tristeza que hemos de compartir la trágica muerte de nuestra querida Hayden”, manifestaron sus familiares en un comunicado.

“Era una increíble luz y una fuerza de la naturaleza que trajo inconmensurable amor y alegría a todos quienes la conocieron y a las millones de personas que la vieron en pantalla”, sostuvo Skip, su padre.

Hayden Panettiere tenía 36 años Lev Radin

El recorrido de Panettiere en el mundo artístico comenzó durante su infancia. En 1998, fue actriz de doblaje en la película Bichos, de Pixar. Más tarde, en 2006 su popularidad se expandió gracias a su papel como Claire en la serie Héroes. Además, participó de la saga Scream.

Fue en el rodaje de esa producción donde conoció a Milo Ventimiglia, reconocido por su participación en This Is Us. Luego de cortar ese vínculo, inició otro con el boxeador ucraniano Vladimir Klitschko, con quien tuvo a su única hija en 2014. Poco tiempo después, se volvió a separar y, en esa ocasión, reveló que tras el nacimiento de su heredera había caído en una depresión posparto.

Pese a su éxito profesional, los últimos años habían sido duros para la actriz. En febrero de 2023, su hermano menor, Jansen Panettiere -también actor, con una participación en The Walking Dead-, había muerto de manera repentina por una cardiopatía a los 28 años.

Un crudo recuerdo

En sus memorias This Is Me: A Reckoning, Panettiere relató una de las experiencias más perturbadoras de su juventud. Allí, la actriz reveló que cuando tenía 18 años fue llevada a una situación sexual no consentida con un hombre “muy famoso” y “desnudo”. Luego, detalló que se trató de un cantautor británico que tenía por entonces “unos treinta y tantos años”.

La escena, tal como la reconstruyó Panettiere ocurrió en un superyate en el sur de Francia, repleto de celebridades. En ese barco viajaba junto a una amiga íntima -a la que en el libro llama “Stella McAmis”-, una figura que en un principio aparece como protectora y cercana, pero que terminó siendo clave en el giro más oscuro del episodio.

Hayden Panettiere

Según el relato, todo comenzó de forma aparentemente trivial durante una cena. McAmis se le acercó a Panettiere y le pidió que la acompañara a la parte de abajo del yate para “ver a alguien”. Lo que parecía una invitación sin importancia se transformó en una situación cuidadosamente dirigida: la condujo por un pasillo estrecho hasta una cabina privada donde la actriz encontró a un hombre famoso en la cama, sin camisa y oculto bajo las sábanas.

Es en ese momento cuando el relato deja de ser una anécdota de exceso de estelaridad para convertirse en algo más inquietante: una escena de coerción social dentro de un entorno donde la jerarquía, la fama y la obediencia implícita parecen difuminar los límites del consentimiento.

Finalmente, el punto de quiebre llega cuando se encuentra a solas con el hombre en la habitación. Allí, Panettiere decide detener el encuentro y salir de la cabina. Su reacción es directa: le dice al hombre que no sabe qué le han dicho, pero que “no va a suceder”, y abandona el lugar rápidamente para organizar su salida del yate.

Con información de AFP