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FRIDOLIN DÖRFLER, José

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

FRIDOLIN DÖRFLER, José, q.e.p.d., falleció el 7-7-2026. - Para su familia fue un ser muy amado, para la empresa fue un líder inspirador, su legado vivirá para siempre en los valores que inculcó. Agradecen profundamente el camino recorrido a su lado, su ejemplo de trabajo y honestidad. Sus hijos, nietos, bisnietos, familiares y todo el equipo de Techos Dörfler S.A., ruegan una oración en su memoria y por el eterno descanso de su alma. Su despedida será hoy, de 10 a 12, en el Cementerio Colonial, Acceso Oeste Km. 29.5, Ituzaingó.

Avisos fúnebres
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