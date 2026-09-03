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FROLA, Alberto Francisco,
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ FROLA, Alberto Francisco, q.e.p.d., falleció el 1 de septiembre de 2026, a los 79 años. - Su esposa Graciela Bargna, su hijo Juan, su nuera Camila, sus nietos Salvador y Facundo participan con profundo dolor su fallecimiento y lo despiden con todo su amor. Se fue con nosotros su alegría, su amor y esas historias y anécdotas que tanto disfrutábamos escuchar. Lo vamos a extrañar siempre.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION