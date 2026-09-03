Mariano Navone sigue su gran campaña y avanzó a la tercera ronda en el US Open

“Ojalá gane Mariano. Lo conozco, y de paso se asegura un argentino en los octavos de final”. La frase le pertenece a Tomás Etcheverry, que lo había expresado luego de su victoria vespertina para pasar a la tercera ronda del US Open, el último Grand Slam de la temporada. El deseo se le hizo realidad al jugador de La Plata: habrá choque argentino en el Abierto de los Estados Unidos, donde Etcheverry se medirá con Mariano Navone, que en un partidazo derrotó al italiano Matteo Berrettini por 3-6, 6-3, 6-4 y 7-6 (7-4).

En el tercer encuentro de la cancha 12, la misma en la que había ganado Etcheverry, se mantuvo el pleno argentino. Navone (49°), que venía de celebrar el mayor triunfo de su carrera al eliminar nada menos que a Novak Djokovic en la primera ronda, tenía la misión de seguir adelante frente a otro rival experimentado, con pasado de Top 10 y hasta finalista en Wimbledon -2021- y semifinalista en el US Open 2019 como el italiano Berrettini (43°).

El nacido en 9 de Julio fue de menos a más. Empezó set abajo, pero una vez que empezó a acostumbrarse al saque de Berrettini, comenzó a emparejar el duelo. El italiano dominó con el primer saque (78 por ciento de puntos ganados por esa vía), pero su porcentaje bajaba bastante con el segundo, y por allí encontró Navone una chance para presionar. Tomó 3 de las 7 chances que tuvo para quebrar, mientras que Berrettini sólo anotó 2 quiebres sobre 9. Más arriesgado en sus envíos, el romano sumó 44 tiros ganadores, pero se hundió con 77 errores no forzados, el equivalente a 19 games perdidos; Navone anotó 25 aciertos y muchas menos equivocaciones (37).

De este modo, Navone alcanzó por primera vez la tercera ronda del US Open en tres participaciones, y también es la segunda ocasión en toda su carrera que pisa una tercera etapa en un Grand Slam, instancia a la que había llegado en Roland Garros, en 2025. Hasta aquí, la Nave todavía no arribó a los octavos de final de un grande.

Mariano Navone y su revés de dos manos en el duelo contra Matteo Berrettini (AP Photo/Frank Franklin II) Frank Franklin II - AP

“Esto es hermoso. Uno crece y sueña con momentos como éste. Primero contra Nole, hoy en segunda ronda contra un gran rival... Es uno de los cuadros mas difíciles que te pueden tocar, pero es una locura estar en la 3ª ronda”, expresó un eufórico Navone a ESPN, minutos después de la victoria.

“El viernes ya hay que volver a jugar, pero mirá lo que es esto... Mis viejos vinieron a verme; es una locura tanto afecto, poder vivir esto con los argentinos que vienen acá, con los amigos. Darme el gusto de estar por primera vez en esta etapa es un sentimiento muy lindo después de lo del otro día”, amplió el jugador bonaerense.

El resumen

El viernes, seguramente, Navone y Etcheverry se medirán por primera ocasión en un torneo de la máxima trascendencia. Compañeros del circuito y hasta de Copa Davis, previamente sólo se enfrentaron en torneos más chicos: un future en 2019 y un Challenger en Montevideo en 2022, con sendos triunfos para Etcheverry. “Va a ser un lindo encuentro, pero también durísimo. Tomy ganó muy bien hoy. Ahora queda bajar un poco la tensión, a disfrutar esto. El cuerpo está bien, y hay que seguir, aquí todos los días hay una aventura nueva”, remarcó Navone. El ranking en vivo indica que el de 9 de Julio puede subir al menos al puesto 42°, un buen avance, pero aún por debajo de su tope, el 29° que tocó en junio de 2024.

La sorpresa del día

Buena parte de la atención de la jornada estaba centrada en el debut del español Rafael Jódar en el cuadro principal de Nueva York, después de una de las irrupciones más meteóricas que se recuerdan en el tenis masculino. Comenzando el año fuera del Top 150 mundial, el madrileño (13°) se presentó como 12° favorito en el último Grand Slam del calendario, en el que había sido campeón junior dos años atrás.

Pero la nueva perla española sucumbió de manera estrepitosa, en tres sets ante el chino Bu Yunchaokete (124°), que había entrado a última hora en el cuadro como lucky loser y arrolló a un irreconocible Jódar por 6-2, 6-1 y 6-1 en apenas una hora y 48 minutos para celebrar la primera victoria de su carrera en un Grand Slam.

El partido debía disputarse el martes, pero fue cancelado por la lluvia, que volvió a irrumpir el miércoles y paró el partido en el tercer set. El juego estuvo detenido casi dos horas por el aguacero cuando Bu dominaba 4-1 en el último set, pero Jódar tampoco reaccionó al reinicio. “Intenté dar lo mejor de mí, pero hoy no ha podido ser”, se limitó a explicar en la conferencia de prensa. “En general he tenido una buena temporada, así que va a ser un momento para recuperarme y reflexionar sobre este torneo y lo que puedo aprender”, dijo el español, que avanzó hasta los cuartos de final de Roland Garros y las semifinales del Masters 1000 de Montreal.

Por la noche, Carlos Alcaraz, en su regreso al tour luego de cuatro meses por una lesión en la muñeca, se repuso de un comienzo desfavorable y eliminó al portugués Jaime Faria por 4-6, 6-0, 6-3 y 6-2. En la tercera ronda, el nacido en Murcia se enfrentará con el chino Yibing Wu (113°).