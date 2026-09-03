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LA NACION

FROLA, Alberto

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

FROLA, Alberto. - La Universidad del Museo Social Argentino expresa su profundo pesar por la desaparición física del Dr. Alberto Frola, egresado de esta casa, profesor titular de la materia derecho procesal civil, en la carrera de abogacía y miembro del consejo directivo del Museo Social Argentino. Extiende sus condolencias a su familia y también el ruego porque su alma alcance la gloria eterna.

FROLA, Alberto F., Dr., q.e.p.d. - CARBAP participa con pesar el fallecimiento de su expresidente, acompaña a su familia y ruega una oración en su memoria.

Avisos fúnebres
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