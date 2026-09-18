SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ FUENTES ROSSI, María Rosa de. - Despedimos a la querida María Rosa y abrazamos a Raúl e hijos con enorme cariño. Ramón y María Lezica Alvear (as.), Juan Pablo y Mariana Benvenuto (as.), Enrique y Kika y Nacho Martin (as.).

Avisos fúnebres

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