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FUNES, Liliana Miriam,
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
FUNES, Liliana Miriam, q.e.p.d. - El directorio y personal de Allaria S.A. participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a su familia con gran afecto. Querida Lili, gracias por estos años compartidos, la comunidad Allaria te va a extrañar.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
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