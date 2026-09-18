SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

FUNES, Liliana Miriam, q.e.p.d. - El directorio y personal de Allaria S.A. participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a su familia con gran afecto. Querida Lili, gracias por estos años compartidos, la comunidad Allaria te va a extrañar.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa