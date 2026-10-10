FUNES ROUILLÓN, Saturnino R.,
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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ FUNES ROUILLÓN, Saturnino R., q.e.p.d. - Carlos María Sosa y María Blasco Funes, junto a Gastón y Carolina, despedimos con tristeza a nuestro querido tío y pedimos una oración en tu memoria.
✝ FUNES ROUILLÓN, Saturnino. - Armando Blasco despide con tristeza a su querido cuñado y ruega una oración en su memoria.
✝ FUNES ROUILLÓN, Saturnino R. R., q.e.p.d. - La mesa de los viernes del Jockey Club y sus amigos: Aldo Alberto Álvarez, Alfredo A. Mayol, Gerardo Cartellone, Francisco Castex, Fernando Cinalli Donofrio, Sebastián Domínguez Dib, Ezequiel Barrenechea, Gerardo Rodríguez Goyena, Juan Manuel Casas, Julián Randle, Arturo Karagozlu, Juan Pablo Maglier, Bruno Guido Screnci Silva, Ernesto García Quiroga, Gonzalo Moretti, Pablo Javier Llaver, Alejandro Esteban Messineo, Nicolás María Pinto y Carlos Alejandro Roca acompañan con profundo pesar a su amigo y consocio Saturnino Jorge Funes en este triste momento y ruegan una oración en memoria de su padre.
✝ FUNES ROUILLON, Saturnino. - Sus sobrinos Ángeles y Diego Blasco Funes, sus hijos y nietos lo recordamos con mucho cariño y rogamos una oración en su memoria.
✝ FUNES ROUILLÓN, Saturnino, q.e.p.d. - Pablo y Mariquita Piffaretti, hijos y nietos acompañan a María Laura e hijos en este triste momento y ruegan oraciones.
✝ FUNES ROUILLÓN, Saturnino. - Martín Sánchez Zinny acompaña a María Laura, Satur, María Laura (h.) y Francisco en este doloroso momento y eleva oraciones por el queridísimo Gordo, patriota y amigo ejemplar.
✝ FUNES ROUILLÓN, Saturnino, q.e.p.d. - Carlos Alberto Roca y familia despiden a un ser excepcional y abrazan a María Laura, hijos y nietos con muchísimo cariño. Gracias por tantos momentos compartidos.
✝ FUNES ROUILLÓN, Saturnino, q.e.p.d. - Carlos y Chuny Anzorreguy despiden con mucho dolor a un viejo y querido amigo de toda la vida y ruegan una oración en su memoria.
Aviso publicado en la edición impresa
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