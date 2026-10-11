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FUNES ROUILLÓN, Saturnino R. R.,

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

FUNES ROUILLÓN, Saturnino R. R., q.e.p.d., falleció el 9-10-2026. - Sus amigos del Jockey Club: Federico Amuchastegui, Marcelo Cardoso, Federico Prieto, Pablo Piffaretti, Jorge Scallela, Enrique Martínez de Hoz, Gildo Piccardo, Teofilo Casa, Felipe Mendes Diz, Enrique Delger, Guillermo Biaus, Antonio Chalbaud, Horacio González Alzaga, Alfredo A. Mayol, José Nelson, Raúl Nelson, Lalo Bouche Ocampo, Ricardo Battilana, Alfredo E. Camogli, José Braun Campos, Héctor del Piano, Miguel Sauze, Alejandro Luis de Elizalde, Conrado Guido Garzoli, Carlos de Corral, Manuel Portela, Octavio Schindler, José Luis Caldani, Marcelo Moreno y Adolfo Benard participan con dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

FUNES ROUILLÓN, Saturnino, q.e.p.d. - Graciela y Luis María Vigiano despiden a su querido amigo y acompañan con cariño a María Laura y familia.

FUNES ROUILLÓN, Saturnino, q.e.p.d. - Carlos y Mónica de Miguel acompañan en su dolor a María Laura e hijos.

FUNES ROUILLÓN, Saturnino R. R. - Marcelo Lugones lamenta su fallecimiento, acompaña a María Laura, hijos y nietos y ruega oraciones en su memoria.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

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