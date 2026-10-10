SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ FUNES ROUILLÓN, Saturnino Rafael R., q.e.p.d. - Su hijo Francisco Funes, junto a su mujer Victoria y sus hijas Delfina, Damasia y Ángeles, lo despiden con profunda tristeza. Será por siempre recordado por su cariño, generosidad y grandeza.

Avisos fúnebres

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