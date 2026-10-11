FUNES, Saturnino
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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ FUNES, Saturnino. - Licha y Adolfo Sánchez Zinny y sus hijos Adolfo (h.) y Javier despedimos con gran tristeza a nuestro queridísimo primo Satur, ejemplo de familia y generosidad. Abrazamos a M. Laura, Saturnino, Aiaia y Francisco.
✝ FUNES, Saturnino, q.e.p.d. - Jorge y Raquel Lavalle Cobo, sus hijos Dolores y Santiago y Agustina y nietos acompañan a María Laura e hijos en este triste momento y ruegan oraciones.
✝ FUNES, Saturnino R. R., q.e.p.d. - Ana, Eduardo y Sora, Marina y Leo, Alex y Vachu, Santi y Luchi e hijos despiden con mucha tristeza a Saturnino y acompañan con cariño a María Laura, Satur, Tatu, Aiaia, Francisco e hijos.
✝ FUNES, Saturnino, q.e.p.d. - Eduardo G. Stambuk, María Erausquin de Stambuk y sus hijos despiden a Saturnino y acompañan a María, Santiago y a todos los Funes con mucho cariño
✝ FUNES, Saturnino. - El Gral. Martín Balza y Flia. participan su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.
✝ FUNES, Saturnino, q.e.p.d. - Aldo y Liliana Lanfranconi despiden con una enorme tristeza a este ser humano ejemplar y abrazan a María Laura, Satur, Aiaia y Francisco en este doloroso momento.
✝ FUNES, Saturnino, q.e.p.d. - Marcia y Diego Ibarbia lamentan mucho su fallecimiento y acompañan a María Laura, hijos y familia en este momento de dolor. Lo recordaremos con mucho cariño.
FUNES, Saturnino, q.e.p.d. - Pablo de Corral y Valeria Ustariz (as.) e hijos, acompañan a Satur en este triste momento.
✝ FUNES, Saturnino, q.e.p.d. - Jorge Connolly y familia despiden con pena a su querido y gran amigo y acompañan a su familia.
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