FUNES, Saturnino,
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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ FUNES, Saturnino, q.e.p.d. - Carlos María Funes y Claudia Ordoñez, junto a sus hijos, participan con enorme tristeza el fallecimiento de su querido primo, acompañan con todo cariño a María Laura y familia en este momento y ruegan una oración en su memoria.
✝ FUNES, Saturnino, q.e.p.d. - Luis María Zambrano y sus hijos María y Sebastián Peña, Luis y Danielle Cooper, Pilar y Juan Cianciardo y sus nietos lo despiden con mucho cariño y ruegan una oración en su memoria.
✝ FUNES, Saturnino, q.e.p.d. - Teresa y Federico G. Domínguez despiden al querido Satur con profundo dolor y acompañan a María Laura y familia con todo cariño.
✝ FUNES, Saturnino. - Bartolomé M. Barreto, su mujer Florencia, hijos y nietos despiden con dolor a un gran amigo y ruegan oraciones en su memoria.
✝ FUNES, Saturnino, q.e.p.d. - Jorge y María Marta Salvat abrazan a María Laura y su familia con cariño y piden una oración en su memoria.
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