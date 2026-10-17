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FUNES, Saturnino,
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ FUNES, Saturnino, q.e.p.d. - Jorge Eduardo Anzorreguy, Silvia Moliné O¨Connor, hijos y nietos participan con mucha tristeza la partida del Gordo y ruegan una oración en su memoria.
Aviso publicado en la edición impresa
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