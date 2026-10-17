SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ FUNES, Saturnino, q.e.p.d. - Jorge Eduardo Anzorreguy, Silvia Moliné O¨Connor, hijos y nietos participan con mucha tristeza la partida del Gordo y ruegan una oración en su memoria.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa