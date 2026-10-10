SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ FUNES, Saturnino Rafael Ramón, q.e.p.d. - Mariana y Baruki acompañan con profundo dolor a María Laura, Francisco y Satur en este triste momento y ruegan una oración en su memoria.

✝ FUNES, Saturnino Rafael Ramón, q.e.p.d. - Baruki Gonzalez, Ximena Digon, Carolina Curzi junto con los abogados y colaboradores de EGFA Abogados, acompañan con profundo dolor a Saturnino Jorge Funes y familia en este triste momento y ruegan una oración en su memoria.

Avisos fúnebres

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