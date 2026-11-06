FURLAN, Matilde

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ FURLAN de PASTINANTE, Matilde, q.e.p.d. - La comisión directiva del Instituto Argentino del Envase expresa sus más sentidas condolencias ante la pérdida de la Sra. Matilde Furlán y expresa su pesar a familiares y allegados.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa