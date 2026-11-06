1
FURLAN, Matilde
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ FURLAN de PASTINANTE, Matilde, q.e.p.d. - La comisión directiva del Instituto Argentino del Envase expresa sus más sentidas condolencias ante la pérdida de la Sra. Matilde Furlán y expresa su pesar a familiares y allegados.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
El Gobierno agrega una actividad a la agenda de León XIV: Jorge Macri le entregará las llaves de la Ciudad
- 3
Isabel Allende: “La edad, por sí sola, no hace a nadie mejor ni más sabio, solo acentúa lo que cada uno ha sido siempre”
- 4
Renunció el presidente de Paraguay Santiago Peña tras el escándalo de Ueno Bank que lo había dejado acorralado