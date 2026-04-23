SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

GALARZA de OCAMPO, María Antonia. - Martín y Carla Lonné y sus hijos Nicolás y Patricia acompañan a Jorgito con sus hijos, a sus sobrinos Núñez, Cori, Belén y Juan Martín y a tantos buenos amigos que la seguirán queriendo como siempre.

GALARZA de OCAMPO, María Antonia, q.e.p.d. - Chelita Arrizabalaga de García León despide a su entrañable amiga, acompaña a Jorgito y familia y ruega oraciones en su memoria.

✝ GALARZA de OCAMPO, María Antonia. - Despedimos a una gran amiga. Enrique, Marta, Cecilia y Florencia Caplane.

Avisos fúnebres

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