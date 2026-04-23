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GALARZA, María Antonia,

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

GALARZA de OCAMPO, María Antonia, q.e.p.d. - 21-4-2026.- Su marido Jorge M. Ocampo junto a sus hijos Martín y Candy, sus nietos y bisnietos la despiden con mucho cariño.

GALARZA de OCAMPO, María Antonia, (Marietta), q.e.p.d., falleció el 21-4-2026. - El presidente, consejo directivo y personal de la Asociación Argentina de Golf participan su fallecimiento, acompañan al ex presidente de la Asociación Argentina de Golf, Sr. Jorge Ocampo, y familia en este triste momento y ruegan oraciones en su memoria.

GALARZA de OCAMPO, María Antonia, q.e.p.d. - Lucila y Sergio Cetera la despiden y acompañan a Jorgito en este triste momento, rogando una oración en su memoria.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

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