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GALLEGOS, María del Carmen,
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ GALLEGOS de BLANCO, María del Carmen, q.e.p.d. - Su hermana Susana Alcira Gallegos, sus primas Marina Abadie de Jordan y Mónica Liliana Pequeño Araujo elevan oraciones en su regreso a la casa del Señor y acompañan a su hijo, padre Alejandro Blanco.
Aviso publicado en la edición impresa
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