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GALLEGOS, María del Carmen,

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

GALLEGOS de BLANCO, María del Carmen, q.e.p.d. - Su hermana Susana Alcira Gallegos, sus primas Marina Abadie de Jordan y Mónica Liliana Pequeño Araujo elevan oraciones en su regreso a la casa del Señor y acompañan a su hijo, padre Alejandro Blanco.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

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