Se aproxima una ciclogénesis que traerá el pico de frío más alto de la semana, tormentas y ráfagas de 90 km/h: las zonas afectadas

El invierno comenzó con fuerza en la Argentina. Desde el inicio de la semana, una masa de aire polar provocó temperaturas bajo cero en numerosas provincias, heladas de moderada a fuerte intensidad y registros que se ubicaron varios grados por debajo de los valores habituales para esta época del año.

Mientras el centro y norte del país atraviesan jornadas marcadas por el frío persistente, los pronósticos anticipan que el escenario meteorológico volverá a cambiar en los próximos días. Además de mantenerse las bajas temperaturas, podría desarrollarse un fenómeno que traería lluvias, tormentas y vientos intensos en distintos sectores del territorio nacional.

Los especialistas también advierten que, tras el eventual episodio de inestabilidad, ingresaría una nueva masa de aire polar que prolongaría las condiciones invernales durante la próxima semana.

El pronostico del tiempo

Cuándo llegará la ciclogénesis y qué zonas podrían verse afectadas

Según explicó Meteored, el próximo fin de semana podría producirse una ciclogénesis sobre el centro-este del país, un proceso meteorológico asociado a la formación o profundización de un sistema de baja presión capaz de generar lluvias, tormentas y fuertes vientos.

De acuerdo con el pronóstico, el fenómeno tendría impacto principalmente sobre la provincia de Buenos Aires y el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde se espera un desmejoramiento de las condiciones meteorológicas entre el sábado y el domingo.

Los especialistas señalan que el domingo 28 aparece como la jornada con mayor potencial para la formación de este sistema, que podría dejar precipitaciones persistentes y ráfagas intensas en distintos sectores bonaerenses.

A medida que el centro de baja presión se desarrolle y avance sobre la región, también podrían registrarse períodos de viento fuerte con ráfagas cercanas a los 90 kilómetros por hora en áreas costeras y sectores expuestos del sur y este de la provincia.

El fenómeno tendría impacto principalmente sobre la provincia de Buenos Aires y el Área Metropolitana de Buenos Aires Fabián Marelli

El miércoles marcará el momento más frío de la semana

Antes de la llegada de las lluvias, el país atravesará el período más riguroso de esta irrupción polar. Los modelos meteorológicos anticipan que el miércoles se convertirá en la jornada más fría de la semana para amplias zonas del territorio argentino.

Las temperaturas mínimas oscilarán entre -1 °C y -2 °C en provincias como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, mientras que continuarán las heladas sobre gran parte de la región pampeana, Cuyo, sectores del Litoral y áreas del NOA.

En los últimos días ya se registraron valores extremadamente bajos. Uspallata encabezó los registros nacionales con temperaturas cercanas a los -10 °C, seguida por Malargüe y Jáchal, también con marcas muy por debajo de cero.