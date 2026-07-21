SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ GANDOLFO DRANGOSCH, Jorge Ricardo Ernesto. - Tu hija Lucila, yerno y nieto Francisco te recordaran con el amor que nos brindaste.

✝ GANDOLFO DRANGOSCH, Jorge Ricardo Ernesto. - Sonia Boyd, sus hijos Jorge, Diego y Lucila, junto con el resto de su familia, participan su fallecimiento e invitan a despedirlo hoy, a las 11, en el Parque Memorial.

Avisos fúnebres

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