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GANDOLFO DRANGOSCH, Jorge Ricardo Ernesto

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

GANDOLFO DRANGOSCH, Jorge Ricardo Ernesto. - Tu hija Lucila, yerno y nieto Francisco te recordaran con el amor que nos brindaste.

GANDOLFO DRANGOSCH, Jorge Ricardo Ernesto. - Sonia Boyd, sus hijos Jorge, Diego y Lucila, junto con el resto de su familia, participan su fallecimiento e invitan a despedirlo hoy, a las 11, en el Parque Memorial.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

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