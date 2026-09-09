SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

GANUZA, María Andrea, q.e.p.d. - Gonzalo y Pilar Tanoira e hijos acompañan a Andrés, Luli y Felipe, Male y Fran con mucho cariño en este difícil momento, y ruegan una oración a la Virgen María por el alma de Andrea.

Avisos fúnebres

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