SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† GARBARINO, Ricardo. - Ante el fallecimiento del querido Ricardo, les enviamos nuestras más sentidas condolencias ante la irreparable pérdida. Con cariño y respeto, Dr. Francisco Treuer, su señora esposa e hijos.

† GARBARINO, Ricardo. - Acompañamos a la familia y amigos del Sr. Ricardo Garbarino en este difícil momento, siempre será recordado por su profesionalismo y calidez. Estudio Treuer.

Imágenes para fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa