SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ GARCÍA ARECHA, José María, q.e.p.d. - Su hermana Edith, su sobrino Gonzalo y su hija Lucía despiden al incansable luchador por una Argentina mejor y abrazan con amor a José María, Delfina y Manuel.

✝ GARCIA ARECHA, José María. - Jorge R. Enríquez y familia participan con dolor su fallecimiento, acompañando a sus hijos en este triste momento y rogando una oración en su memoria.

✝ GARCIA ARECHA, José María (Pepe), q.e.p.d. - Ing. Carlos Peña y Graciela Penna despiden con afecto y reconocimiento al amigo y correligionario.

✝ GARCÍA ARECHA, José María, q.e.p.d. - La familia Bengolea despide a su viejo y querido amigo y acompaña a sus hijos en este difícil momento.

✝ GARCÍA ARECHA, José María. - Héctor Carlos Falcón y familia participan con enorme tristeza el fallecimiento de su entrañable amigo Pepe y acompañan a sus hijos en su dolor.

GARCÍA ARECHA, José María, q.e.p.d. - Rafael Pascual, Zenon A. Ceballos y Osvaldo Rasines participan con dolor el fallecimiento de su querido y viejo amigo y acompañan a su familia en este triste momento.

✝ GARCÍA ARECHA, José María. - Benjamín Gabriel Romero y familia despiden con mucho dolor a su queridísimo amigo José y acompañan a la familia en este triste momento, expresando su más sincero cariño y con un gran abrazo. Te vamos a extrañar.

GARCÍA ARECHA, José María, q.e.p.d. - Fundación Vida Silvestre Argentina lamenta profundamente el fallecimiento de quien fuera creador e impulsor de la Reserva Ecológica Costanera Sur. Su visión y compromiso dejaron un legado invaluable. Acompañamos a su familia y seres queridos en este momento de dolor.

✝ GARCÍA ARECHA, José María, q.e.p.d. - Marcelo Stubrin despide con dolor a su amigo José María, acompaña a sus hijos y nietos y agradece una oración en su memoria.

✝ GARCÍA ARECHA, José María, q.e.p.d. - Graciela Dalmas y Rafael Pascual participan con profundo dolor el fallecimiento de su querido amigo y acompañan a sus hijos en este doloroso momento.

✝ GARCÍA ARECHA, José María, q.e.p.d. - Clara Díaz Bobillo, Juan, Tomás, Fátima Seeber, Miguel Spadoni y Delfina Ayerza acompañan con profundo dolor a Delfi, José y Manuel en este triste momento.

Avisos fúnebres

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