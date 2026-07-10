SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ GARCÍA, Arturo Carlos. - Tu esposa Amelia, tu hija Claudia, Diego, tus nietas Belu y Ceci y todos los que te queremos, te deseamos que descanses en paz.

✝ GARCIA, Arturo Carlos. - Despedimos a nuestro querido Arturo con muchísima tristeza y acompañamos a Claudia y Flia. con todo nuestro cariño. Tus brujas: Ana, Cecilia, Ina, Lole, Maggie, Pris, Silvia, Vicky y Euge.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa