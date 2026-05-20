SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ GARCÍA CONEJERO, Liliana Godino de, q.e.p.d., falleció el 19-5-2026. - Su esposo Manuel y sus hijos Gabriel, Diego, Gabi, María Laura, Fernando, María Eugenia, María Belén, Martín y sus 16 nietos participan con profundo dolor su fallecimiento.

✝ GARCÍA CONEJERO, Liliana Godino de, q.e.p.d. - Con profunda tristeza, Marta Castillo junto a sus hijos María Fernanda y Pablo despiden a su mejor amiga. Nunca te vamos a olvidar. Abrazo a Manolo y a sus hijos Gabriel, Fernando, Diego, Laura y Belén.

Avisos fúnebres

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