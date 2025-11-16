LA NACION

GARCÍA DEL RÍO, Julio Manuel (Manolo)

GARCÍA DEL RÍO, Julio Manuel (Manolo), q.e.p.d. - Inés Marino abraza con el cariño de siempre a Micky, Mario y familia.

GARCÍA DEL RIO, Julio Manuel (Manolo), q.e.p.d. - Acompaño con profundo pesar, amor y cariño a Elena y a sus hijos M. Marta, Daniel, Felipe, Alejandro (Tata) y M. Inés (Micky). Queda el recuerdo mas lindo de mi niñez junto a ellos que me hicieron sentir una hija más. Ruego una oracion en su memoria. María Eugenia Bourdieu.

