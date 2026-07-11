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GARCÍA DEL RIO, Mariana V. C. de
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ GARCÍA DEL RIO, Mariana V. C. de, q.e.p.d. - Su marido Hernán García del Río; sus hijos Diego y Jose, Cristian y Sol, Nicolás y Matilde; sus catorce nietos y su bisnieto la despiden con profundo dolor y ruegan una oración en su memoria. Te vamos a extrañar, fuiste una muy querida esposa, madre, abuela y bisabuela. La despedimos hoy, a las 9.30, en Jardín de Paz.
Aviso publicado en la edición impresa
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