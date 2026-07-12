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GARCÍA DEL RÍO, Mariana V. C. de

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

GARCÍA DEL RÍO, Mariana V. C. de, q.e.p.d. - Elena D. de García del Río; sus hijos M. Marta, Daniel y Grace, Felipe y Ana, Alejandro y Elsa, Micky y Mario, sus nietos y bisnietos, participan su fallecimiento y acompañan a Hernán y a sus queridos primos en este triste momento.

GARCIA DEL RIO, Mariana V. C. de, q.e.p.d. - Julio Vilela, Daniel y Mónica Vilela, junto con sus hijos y nietos, participan su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

GARCÍA DEL RÍO, Mariana V. C. de, q.e.p.d. - Acompañamos a nuestro querido primo y Flia. en su dolor, rogando una oración en su memoria. María Delia, Marina, y María Inés Vilela.

Avisos fúnebres
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