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GARCÍA DEL RÍO, Mariana V. C. de,
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ GARCÍA DEL RÍO, Mariana V. C. de, q.e.p.d. - Felipe y Ana García del Río, hijos y nietos, acompañan a Hernan, Diego, Cristian, Nicolas, nietos y bisnieto en este triste momento y ruegan una oración por la querida Mariana.
✝ GARCÍA DEL RÍO, Mariana V. C. de, q.e.p.d. - Acompañamos a Cristian con todo cariño. Juan Uriburu, Silvia, Sol y Francesca.
✝ GARCÍA DEL RÍO, Mariana V. C. de, q.e.p.d. - María Cristina Vilela, Adriana Vilela y Marta Gamas de Vilela acompañan con mucho cariño a Hernán y Flia.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION