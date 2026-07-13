LA NACION

GARCÍA DEL RÍO, Mariana V. C. de,

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LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

GARCÍA DEL RÍO, Mariana V. C. de, q.e.p.d. - Felipe y Ana García del Río, hijos y nietos, acompañan a Hernan, Diego, Cristian, Nicolas, nietos y bisnieto en este triste momento y ruegan una oración por la querida Mariana.

GARCÍA DEL RÍO, Mariana V. C. de, q.e.p.d. - Acompañamos a Cristian con todo cariño. Juan Uriburu, Silvia, Sol y Francesca.

GARCÍA DEL RÍO, Mariana V. C. de, q.e.p.d. - María Cristina Vilela, Adriana Vilela y Marta Gamas de Vilela acompañan con mucho cariño a Hernán y Flia.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
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