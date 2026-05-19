SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ GARCÍA GUTIÉRREZ, Isabel. - Alberto Bilotte y sus hijos Alberto y Mónica Berney, Isabel y Federico Raggi, María y Alejandro y Nicole Benes y nietos despedimos a Isabel con tristeza y mucho cariño y rogamos una oración en su memoria.

✝ GARCÍA GUTIÉRREZ, Isabel. - Tuvimos dos hijos maravillosos y una linda familia con seis nietos. Compartimos muchos años buenos y guardo en el recuerdo los mejores momentos pasados. Lamento mucho tu partida. Descansa en paz. Alberto Bilotte.

✝ GARCIA GUTIERREZ, Isabel, q.e.p.d. - Sus hijos Alberto y Mónica Bilotte, Isabel y Federico Raggi, sus nietos Sofia, Juan, Santiago, Catalina, Clara y Victoria despedimos a Isa, con la alegría de haberla disfrutado y compartido todo el amor que nos dio. Te vamos a extrañar mucho Isabel. Responso hoy, 13.30 hs., en Parque Memorial.

✝ GARCIA GUTIERREZ, Isabel, q.e.p.d. - Paula, María y Daniel Calens y Steve Marz rezan en su memoria y abrazan muy fuerte a Isa y Titó.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa