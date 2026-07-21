GARCIA, Haydeé Elsa,
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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ GARCIA, Haydeé Elsa, (Pinita), q.e.p.d., 20-7-2026. - En tu despedida de este mundo, te saludan tus hijos Matías y Marito.
✝ GARCIA, Haydeé Elsa, q.e.p.d., 20-7-2026. - Gracias por compartir más de 50 años a mi lado, te despido con mucho amor, Mario.
✝ GARCIA, Haydeé Elsa, q.e.p.d., 20-7-2026. - Tu nieto Vicente y Laura lamentan tu partida.
✝ GARCIA, Haydeé Elsa, q.e.p.d., 20-7-2026. - Tus nietos Emilia y Santiago y tu nuera Leticia te despiden con todo su amor.
GARCIA, Haydeé Elsa, q.e.p.d., 20-7-2026. - Te voy a extrañar hasta el infinito, fuiste lo más para mí, mi hermana del corazón. Ana María Amoia.
GARCIA, Haydeé Elsa, q.e.p.d., 20-7-2026. - Víctor Gagliardi, Romina Chalcoff y Emma Gagliardi te despiden con profunda tristeza.
✝ GARCIA, Haydeé Elsa, q.e.p.d., 20-7-2026. - Www.com.ar SA y Café Bonito SA lamentan su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.
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