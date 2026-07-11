SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ GARCÍA, Norma A. - Los integrantes de la Secretaria Nro. 1 de la CSJN participan con pesar su fallecimiento y acompañan con cariño a Damián I. Font y a toda su familia.

✝ GARCÍA, Norma A., q.e.p.d. - El presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Dr. Horacio Rosatti, el señor vicepresidente, Dr. Carlos Rosenkrantz, el señor ministro, Dr. Ricardo Lorenzetti, funcionarias, funcionarios, empleadas y empleados del Tribunal participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan en este triste momento al secretario judicial Dr. Damián Font y su familia.

Avisos fúnebres

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