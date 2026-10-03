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GARCÍA PIÑEIRO, Inés
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
GARCÍA PIÑEIRO de SUNBLAD, Inés, q.e.p.d., falleció el 30-9-2026. - El consejo de Dormy House, la comisión directiva y todos los vecinos del Boating Club, lamentan profundamente su fallecimiento, asimismo acompañan a su esposo, hijos y nietos, en este tan doloroso momento.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
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