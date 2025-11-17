LA NACION

GARCIA POSADAS, Ana Hebe (Nana)

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

GARCIA POSADAS, Ana Hebe (Nana), q.e.p.d., 16-11-2025. - Tu hijo Javier Patrón y Fernanda Giordano Echegoyen, tus nietos Carolina, Facundo Cordeu, Francisco, Felipe y Justo y tus bisnietos Juana, Clara, Simón y Justina rezamos una oración por tu alma y agradecemos haber compartido tu vida, tu bondad y tu alegría. Tu recuerdo estará por siempre en nuestros corazones.

