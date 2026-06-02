El expresidente de Arsat detenido tenía equipos profesionales de espionaje en su casa: micrófonos, inhibidores y rastreadores

El jueves pasado, cuando la Policía Federal ingresó al departamento del expresidente de Arsat Facundo Leal en Palermo Chico, los oficiales encontraron una serie de aparatos profesionales de espionaje, además de cientos de miles de dólares y drogas.

El hallazgo de este equipamiento, que fue confirmado a LA NACION por fuentes con acceso al caso, coincide con el testimonio de quienes aseguran que Leal acostumbraba a grabar y filmar a sus interlocutores. La pregunta es por qué o para quién.

La valija encontrada en la casa de Facundo Leal

Según imágenes a las que accedió este medio, la Policía Federal halló una valija de caja estanca marca Panaro y, en su interior, 19 equipos. Una cantidad de estos son dispositivos profesionales de registro de audio y video que simulan ser objetos cotidianos, como unos anteojos oscuros, una llave de auto, un control remoto, una lapicera y un mouse.

Además, LA NACION identificó un dispositivo de detección por radiofrecuencia (RF) diseñado para localizar cámaras ocultas, micrófonos espía y rastreadores GPS, y un mini GPS con rastreo satelital y micrófono. Todos estos aparatos estaban dispuestos en sus propios orificios en la gomaespuma del interior de la valija.

La valija encontrada en la casa de Facundo Leal

También se encontró un teléfono Iridium 9555. Se trata de uno de los dispositivos satelitales más confiables y compactos del mundo. Funciona bajo la red global de 66 satélites de la marca, ofreciendo cobertura 100% en océanos, polos y desiertos, donde no existen torres celulares.

Además, Leal tenía en su poder un inhibidor de señal, un dispositivo que emite ondas magnéticas de la misma frecuencia que los aparatos móviles, Wifi o GPS, incomunicando a la persona que se acerque a cierta distancia.

El teléfono encontrado en la casa de Facundo Leal

Fuentes allegadas a la investigación informaron que los dispositivos secuestrados se están peritando para tratar de extraer su contenido, si lo hubiere.

Leal sigue detenido en dependencias de la Policía Federal y, por ahora, no se le habilitó la posibilidad de pagar una fianza para obtener la libertad condicional. La investigación está a cargo del fiscal Fernando Domínguez e interviene el juzgado de Lino Mirabelli.

Por estas horas, algunos en el círculo rojo hacen memoria para puntualizar la última vez que un político fue hallado con semejante cantidad de dinero en su poder. José López, coinciden, por los US$9 millones en los bolsos del convento. Hay otra concurrencia entre el caso del exsecretario de Obras Públicas y Leal: el miedo a que hablen. O, en el caso de Leal, a que muestre.

Leal es un mendocino que fue funcionario de los gobiernos de Alberto Fernández y Javier Milei, en las dos gestiones, en puestos de relevancia. Desembarcó en Arsat hace 20 años, cuando se creó el organismo. Llegó junto con el primer presidente, Rodolfo Gabrielli, un peronista que había sido gobernador de Mendoza. Entre 2022 y 2024, Leal presidió Arsat.

En 2025, el gobierno de Milei lo puso al frente del Orsna, el organismo que regula y supervisa el sistema aeroportuario nacional, cargo que ejerció hasta enero de este año. Siempre siguió siendo, en paralelo, empleado de planta permanente de Arsat.

Facundo Leal y Sergio Massa

Leal tiene profundos vínculos políticos. Durante la gestión anterior, especialmente en la última etapa, se acercó al massismo luego de dar un salto de su relación con “Pepe” Albistur. Durante su casi década y media en Arsat, cosechó relaciones con lo más alto del poder y el empresariado, desde José Luis Manzano y Daniel Vila hasta Pablo Toviggino, el tesorero de la AFA.