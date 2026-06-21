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GARCIA, Roberto Ángel

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

GARCIA, Roberto Ángel. - Ezequiel y Diana Carballo, junto a sus hijos Federico y Mercedes, recuerdan con mucho cariño los lindos momentos compartidos en familia y acompañan a Mónica, Albaro y Javier en estas tristes y dolorosas circunstancias.

GARCIA, Roberto Ángel, q.e.p.d. - Luisa, Josefina, Catalina y Alberto Piotti despedimos a Roberto, quedándonos para siempre con los muchos recuerdos de los gratos momentos compartidos.

Avisos fúnebres
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