SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ GARCÍA, Roberto, q.e.p.d., falleció el 20 de junio de 2026. - Goyo y Miriam Zidar participan su fallecimiento, acompañan a la familia en este doloroso momento y ruegan una oración en su memoria. Querido Roberto, abrazo enorme.

✝ GARCIA, Roberto. - Despedimos con gran dolor a Roberto y acompañamos a Mónica y a sus hijos con el cariño y la amistad de siempre. Trini Vergara e Ignacio Zuleta.

GARCIA, Roberto, q.e.p.d., 20-6-2026. - Con profundo dolor, hoy no solo despido a un amigo, despido a la persona con la que disfrute inmejorables charlas, consejos y silencios compartidos. Fue el hermano que la vida me regaló. Me queda un vacío enorme, pero también un corazón lleno de recuerdos inolvidables. Abrazo y acompaño a la familia de Roberto en este día y ruego una oración en su memoria. Hugo Franco, junto a Alicia.

✝ GARCIA, Roberto. - Sus amigos: Cristina Guzmán, Susana Merlo, Silvia Mercado, Ana Kessler, Patricia Ezcurdia, Adriana Vaccaro, Gacela Siman Menem, Teresa González Fernández, Osvaldo Agosto, Héctor Maya, Alberto Tell, Ricardo Branda, Mariano Caucino, Mariano Gervan, Domingo Sarmiento, Juan Pablo Maglier, Roberto Azaretto y Carlos Reussi Braga acompañamos a la familia en este triste momento, reconociendo su compromiso con el periodismo, al que honró. Por mantener los valores de la amistad lo despedimos y rogamos por su descanso en paz.

✝ GARCIA, Roberto, q.e.p.d. - Víctor y Alicia Savanti lamentan la partida a la casa del Padre del compañero de tantos veranos y abrazan a Mónica en su enorme dolor.

✝ GARCIA, Roberto. - Carlos, Diana Bercún y familia despiden a un querido amigo y acompañan a su familia en su dolor.

✝ GARCIA, Roberto. - Andrés y Graciela Cisneros rinden homenaje al gran periodista y mejor amigo, acompañando a su familia en su dolor.

✝ GARCIA, Roberto. - Querido Roberto, te despedimos con mucha tristeza y amor. Gran amigo y gran persona, te vamos a extrañar mucho. Pierre Pejacsevich, María Mayorga y sus hijos.

GARCÍA, Roberto. - Embajador Horacio A. Jaquenod y María Pía despiden con gran dolor al amigo Roberto. Rezamos por su alma.

GARCÍA, Roberto. - El Dr. Ariel Lijo lamenta su fallecimiento y acompaña con afecto a Mónica, Álvaro, Javier y sus hermanos en este doloroso momento.

GARCÍA, Roberto. - Carolina y Tata Yofre despiden a Roberto y acompañan a Mónica e hijos con mucho cariño.

GARCÍA, Roberto. - Silvio Robles despide al querido y respetado Roberto, un ser extraordinario, y hace llegar su cariño y acompañamiento a toda su familia en este triste momento.

GARCÍA, Roberto. - La Academia Nacional de Periodismo lamenta el fallecimiento de su miembro de número, y acompaña a su familia, amigos y a todos los que compartieron su vida profesional.

GARCIA, Roberto, q.e.p.d. - Marcelo Open (a.) lamenta con profundo dolor la partida de su querido amigo Roberto y acompaña con afecto a Mónica, Javier y Alvaro en este duro trance.

✝ GARCÍA, Roberto, q.e.p.d. - Sus amigos del grupo de Los Lunes Hoy Raúl Palacio, extrañaremos tu ausencia por tu capacidad y honestidad en todas tus participaciones.

GARCÍA, Roberto, q.e.p.d. - Mario Montoto despide con profundo pesar a Roberto, referente indiscutido del periodismo argentino, y abraza con cariño a su hijo Javier y familia en este difícil momento.

GARCÍA, Roberto, q.e.p.d. - Editorial Taeda y revista DEF lamentan el fallecimiento de Roberto García, maestro del periodismo político y económico argentino. Acompañamos a sus seres queridos en este momento de dolor.

GARCÍA, Roberto, q.e.p.d. - FUNDALEU despide con profundo dolor a su valioso integrante del consejo de administración y acompaña a su familia en oración.

✝ GARCÍA, Roberto, q.e.p.d. - Bea y Horacio Liendo participan con dolor su fallecimiento, acompañan a Mónica y a sus hijos con cariño y ruegan una oración en su memoria.

GARCÍA, Roberto, q.e.p.d. - Daniel Rodríguez acompaña con enorme cariño a su amigo Álvaro y a toda su familia en este doloroso momento y despide con profundo respeto a Roberto García, maestro del periodismo argentino.

GARCÍA, Roberto, q.e.p.d. - Daniel Hadad acompaña a Javier y a su familia en este doloroso momento y ruega una oración en memoria de Roberto.

✝ GARCÍA, Roberto, q.e.p.d. - Lamentamos mucho la pérdida de nuestro querido amigo. Acompañamos a toda la familia con profundo dolor. Luis y Julia Negri.

✝ GARCÍA, Roberto, q.e.p.d. - Mariano y Christian González Palazzo abrazan a Álvaro, Javi y familia en este momento de dolor.

Avisos fúnebres

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