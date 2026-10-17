GARGANTA, Carmen Marina,

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ GARGANTA de TONELLI, Carmen Marina, q.e.p.d. - Sus hijos Pablo y Gabriela Rimoldi, Santiago y Gloria Kinstenmacher y Alejandro; sus nietos Manuel y Luciana Scolesi, Mercedes y Pablo Sarín, Catalina, Josefina y Javier Di Giano, Lucrecia y Rodrigo Aleandro, Franco y Aniela Parma, Sofía y Marcos Luzardi y Enzo y Luciana Nudelman y sus bisnietos Nina, Paolo, Delfina, Antonio, Rosario, Ringo, Victoria, Nikita, Manuela, Elena, Vicente, Calia, Amatista, Rafael y Aira participan su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

✝ GARGANTA de TONELLI, Carmen Marina, q.e.p.d. - El diputado nacional y consejero, Álvaro González expresa su más sentido pésame a Pablo Tonelli, ante el fallecimiento de su madre. Acompaña con cariño a él y a toda su familia en este momento de dolor.

Avisos fúnebres

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