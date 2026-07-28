SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ GARIMALDI, Sebastián R., q.e.p.d. - Sus hijas M. Pía, M. Paz y M. Luz Garimaldi, su madre Laura Almanza de Garimaldi, sus hermanos Alfredo G. y Viviana Martina, María Laura G. y Christian Kiessling, Virginia G. y sus sobrinos Ramiro, Santiago, Bautista, Clara, Sofía, Luca y Nicolás lo despediremos con mucho cariño hoy, 12.15 hs., en el cementerio de la Recoleta.

✝ GARIMALDI, Sebastián R., q.e.p.d. - Sus tíos Almanza: Marilú A. de Basavilbaso, Silvia A. de Álvarez, Cristina A. y Daniel López Quesada, Ana María A. y Walter O¨Brien (as.), Eulogio A. y Vivian Tanke Paz, María Beatriz A., Inés A. y Marcelo Muñoz Wright y Mariana A. y Marcelo Landivar, con sus familias, acompañan a Laura y familia y ruegan oraciones por su eterno descanso.

Avisos fúnebres

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