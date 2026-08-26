SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ GAYOSO, Ricardo Antonio P. q.e.p.d., falleció el 25-8-2026. - Con mucha tristeza despedimos a nuestro padre y abuelo amado. Sus hijos Ricardo E. y Gladys y sus hijos Lucía Belén y Gabriel; Marcelo y su hija Coral; Mariela y Diego y sus hijos Mía y Gonzalo, celebran y agradecen su vida y sus enseñanzas. - LAZARO COSTA. Tel. 1151457557

Avisos fúnebres

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