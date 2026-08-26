1
GAYOSO, Ricardo Antonio P.
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ GAYOSO, Ricardo Antonio P. q.e.p.d., falleció el 25-8-2026. - Con mucha tristeza despedimos a nuestro padre y abuelo amado. Sus hijos Ricardo E. y Gladys y sus hijos Lucía Belén y Gabriel; Marcelo y su hija Coral; Mariela y Diego y sus hijos Mía y Gonzalo, celebran y agradecen su vida y sus enseñanzas. - LAZARO COSTA. Tel. 1151457557
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
Encontraron muerto en situación de calle a Max Higgins, el jamaiquino que prometió construir el “Disney argentino”
- 3
Cosecha récord: llegaron más de 4200 camiones a los puertos del Gran Rosario por el fuerte ritmo de exportaciones
- 4
Vivir como la familia real inglesa: la propiedad donde el rey Carlos pasa la Navidad se ofrece para alojamiento